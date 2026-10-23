Центр мастеров Казани за полгода принял 600 тысяч посетителей

За первые полгода работы Центр уникальных мастеров Татарстана в здании бывшего ЦУМа в Казани принял более 600 тысяч посетителей. Об этом рассказал глава АНО «Центр развития креативных индустрий Татарстана» Ранко Тепавчевич. По его словам, новое пространство задумано как место встречи, общения и диалога с национальной культурой.

Сейчас в здании работают десятки мастерских и площадок для мастер-классов и конференций. В Центре трудятся 63 резидента по 18 направлениям народных художественных промыслов. Управляющая организация предоставляет мастерам льготную аренду помещений. Резиденты создают изделия, знакомят с ними покупателей, учат посетителей ремеслу и находят профессиональных партнеров.

Более 100 тысяч человек стали гостями образовательных мероприятий: лекций, мастер-классов и других занятий. Организаторы собираются расширить программу, особенно для школьников. Подростки смогут на практике попробовать разные ремесла и выбрать направление дальнейшей учебы; частью программы станет анкетирование.

Четвертого ноября в Центре откроется павильон «Маленькая Якутия». Мастера из Татарстана уже представили работы в Ингушетии, а изделия планируют продавать в новом терминале казанского аэропорта. Кроме того, Центр подписал соглашение о сотрудничестве с креативным кластером Нижнекамска. Общая цель этих проектов — продвижение культурного кода Татарстана.