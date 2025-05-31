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Певец Shaman рассказал, чего он боится больше всего

Он признался, что больше всего опасается...

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Ярослав Дронов, известный как Shaman и являющийся заслуженным артистом России, в интервью ТАСС признался, что больше всего опасается равнодушия публики, а не критики.

Он рассказал, что количество недоброжелателей продолжает расти, и, в отличие от тех, кто советует не обращать внимания на негатив, он считает иначе. По его мнению, даже негативные комментарии требуют энергии, пусть и отрицательной, тогда как безразличие — это полное отсутствие реакции, что для артиста сродни смерти.

Ранее на Первом канале сообщили, что Shaman будет представлять Россию на конкурсе «Интервидение». Он отметил, что планирует выступать на русском языке. Сам конкурс запланирован на 20 сентября 2025 года и пройдёт на площадке «Live Арена» в Москве.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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