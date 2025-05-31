В Татарстане ожидается сильный дождь

В Татарстане последняя неделя мая была тёплой, однако первая неделя июня не обещает такой же приятной погоды.

По данным сервиса «Яндекс погода», с 2 по 7 июня ночью температура будет колебаться между 14 и 16 градусами тепла. Днём воздух прогреется до +21…+25 градусов. В Казани при этом в понедельник, вторник, среду и субботу ожидаются сильные дожди, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что суд в Казани арестовал руководителей «Стройкапитала» за кражу 52 млн рублей.