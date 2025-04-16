Доктор рассказал, что напитки без сахара могут изменить работу мозга

Многие популярные напитки без сахара — такие как Coca-Cola Zero, Sprite Zero или Fanta Light — содержат сукралозу. Этот искусственный подсластитель делает вкус сладким, но при этом не добавляет калорий. Однако последние научные данные указывают: сукралоза может неожиданно воздействовать на мозг и усиливать чувство голода.

Учёные выяснили, что сукралоза активизирует гипоталамус — участок мозга, контролирующий чувство сытости и голода. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, основаны на эксперименте с участием 75 человек. Участникам давали напитки с сахаром (сахарозой), сукралозой и обычную воду. Оказалось, что в отличие от сахара, который вызывает метаболическую реакцию организма — повышение уровня глюкозы и выброс инсулина, — сукралоза этих сигналов не даёт. Вместо этого усиливается активность гипоталамуса, провоцируя желание поесть.

Когда человек ест продукты с сахаром, организм получает калории, и мозг получает «сообщение» о насыщении. Сукралоза же создаёт иллюзию сладости, но не снабжает тело энергией. В результате мозг, не получив ожидаемого, может со временем начать реагировать на сладкий вкус ещё сильнее, усиливая аппетит.

Особенно заметен этот эффект у людей с лишним весом: их организм по-разному реагирует на сахар и сукралозу, что может ещё больше усложнить контроль над аппетитом.

По словам доктора Кэтлин Пейдж, возглавившей исследование, постоянное потребление напитков с сукралозой способно нарушать работу механизмов, регулирующих голод. Организм, сталкиваясь с «ложными» сигналами сладости без последующей энергии, может потерять способность правильно распознавать, когда он действительно сыт, сообщает Monavista Daily со ссылкой на santemagazine.fr.