Учёные обнаружили, как митохондрии могут замедлять старение и болезни

Митохондрии — это органеллы клеток, которые обеспечивают производство энергии и участвуют в жизненно важных процессах. На протяжении многих лет ученые изучают их роль в старении и развитии заболеваний. Недавние исследования, проведенные международной командой ученых, позволили иначе оценить вклад митохондрий в развитие возрастных болезней.

Основное внимание было уделено белкам семейства MRP (митохондриальные рибосомные белки), таким как MRPS5, MRPS12, MRPS18A, MRPS21, MRPL13, MRPL33 и MRPL55. Эти белки обеспечивают функционирование митохондриальных рибосом и участвуют в синтезе белков, которые важны для энергетического обмена.

Исследования показали, что нарушения в системе MRP могут привести к нескольким проблемам, включая: более быстрое развитие нейродегенеративных заболеваний, потерю плотности костной ткани, снижение устойчивости организма к стрессу и ухудшение иммунной системы.

Кроме того, ученые выяснили, что сбои в работе митохондриальных белков могут влиять на гены, связанные с продолжительностью жизни, такие как mTOR, AMPK, SIRT1 и FOXO. Это предполагает, что белки MRP могут быть связаны с регуляцией старения на клеточном уровне.

Также было выявлено несколько причин, по которым митохондриальные рибосомы могут функционировать ненормально: мутации в генах, кодирующих белки семейства MRP, аномалии в процессах сплайсинга, приводящие к синтезу дефектных белков, а также мутации, вызывающие изменения в структуре белков MRP.

Дополнительные исследования показали, что снижение активности белков MRP может привести к накоплению поврежденных молекул и сбоям в синтезе новых белков, что ускоряет старение клеток и способствует развитию возрастных заболеваний.

Дефицит митохондриальных белков MRP нарушает обмен веществ, что увеличивает риски ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Изменения в их работе могут затруднять восстановление тканей и снижать сопротивляемость организма инфекциям. Повреждения митохондриальной ДНК активируют стрессовые реакции, что также ускоряет старение.

Исследователи подчеркивают, что белки MRP играют важную роль в поддержании здоровья клеток. Изучение этих белков открывает перспективы для разработки новых методов профилактики возрастных заболеваний и создания терапий, которые помогут замедлить процессы старения.

Источник: InnovaNews