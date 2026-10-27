Закупки у малых технологических компаний Татарстана выросли почти на 80%

За девять месяцев 2026 года объем закупок у малых технологических компаний (МТК) Республики Татарстан достиг 6 миллиардов рублей. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 3,36 миллиарда рублей, что означает рост почти на 80%. Об этом сообщили в Министерстве экономики РТ.

Основная часть закупок пришлась на МТК из обрабатывающего производства — около 5 миллиардов рублей. На втором месте — компании из сферы информации и связи (739 миллионов рублей), на третьем — работающие в профессиональной, научной и технической областях (330 миллионов рублей).

В обрабатывающих производствах лидируют закупки готовых металлических изделий, химических веществ и продуктов, компьютеров, электронных и оптических изделий, а также электрического оборудования.

В целом по России за три квартала 2026 года госзаказчики приобрели у МТК более 142 миллиардов рублей, что на 8,5% больше, чем годом ранее. Из общего числа МТК-поставщиков более 1,6 тысячи относятся к малому и среднему бизнесу.

Статус МТК предоставляет компаниям доступ к мерам поддержки без необходимости дополнительного сбора документов. Татарстанские компании активно участвуют в грантовой программе «доращивания» под требования крупных российских корпораций. Для них также действуют комплекс федеральных мер — от льготных кредитов до статуса участника «Сколково». Поддержку оказывает Министерство экономики Республики Татарстан в рамках федерального проекта «Технологии» и нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».