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Автоэксперт рассказал, как правильно выбирать машину с пробегом

Покупая подержанный автомобиль, в первую очеред...

pixabay

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Покупая подержанный автомобиль, в первую очередь следует убедиться в его юридической чистоте — на это обратил внимание автоэксперт Константин Лигачев в разговоре с «Татар-информом».

Он пояснил, что для начала стоит проверить историю машины с помощью различных онлайн-сервисов и баз данных, таких как автотеки. Эти ресурсы позволяют выяснить, был ли скручен пробег, а также дают общее представление о прошлом автомобиля. Затем, по его мнению, важно сверить данные с базами ГИБДД — чтобы узнать, находится ли авто в залоге, нет ли запретов на регистрационные действия или неоплаченных штрафов.

Что касается оценки реального пробега, эксперт считает, что самостоятельно это сделать непросто. Поэтому он рекомендовал привлекать специалистов, которые смогут по внешним признакам, таким как следы ремонта или износ салона, определить, насколько информация продавца соответствует действительности. В частности, обращается внимание на состояние руля, педалей и сидений. По его словам, если при небольшом заявленном пробеге эти элементы сильно изношены, есть основания сомневаться в правдивости данных.

Кроме того, Лигачев напомнил: если машина проходила обслуживание у официального дилера и находилась на гарантии, её историю можно получить через дилерскую базу.

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