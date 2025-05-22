В Казани задержан ещё один участник дела о финансовой пирамиде «Френдекс»

В казанском аэропорту им. Габдуллы Тукая сотрудники МВД по Татарстану задержали ещё одного из предполагаемых руководителей финансовой пирамиды под названием «Френдекс». Мужчина находился в международном розыске, а ранее в его отношении уже была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено следователями МВД Татарстана осенью 2021 года.

Следствие полагает, что с мая 2020 по август 2021 года обвиняемые действовали в составе организованной группы, вводя в заблуждение граждан из разных регионов России — в числе которых Татарстан, Коми, Марий Эл, Бурятия, Удмуртия, а также Московская, Иркутская, Самарская, Ульяновская области, ХМАО и Красноярский край. Пострадавших привлекали в проект под предлогом участия в высокодоходной инвестиционной платформе Frendex. На деле же схема была типичной финансовой пирамидой, где выплаты старым участникам проводились за счёт средств новых вкладчиков. В результате пострадали более 300 человек.

В сентябре 2022 года были арестованы двое из соорганизаторов схемы — жители Казани. Позднее, в феврале 2023 года, в рамках оперативных мероприятий задержали 32-летнего уроженца Альметьевска, а также двух жителей Йошкар-Олы: программиста и руководителя компании, считавшихся «бронзовыми директорами» марийского филиала «Френдекса». Все они были заключены под стражу.

Как уточнила представитель МВД России Ирина Волк, ещё четверо предполагаемых лидеров схемы находятся в международном розыске. Всем заочно назначена мера пресечения в виде ареста. Одну из них удалось задержать в Турции — в настоящее время решается вопрос о её экстрадиции в Россию.