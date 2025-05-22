Порывистый ветер и гроза ожидаются в Татарстане 22 мая

В Гидрометцентре рассказали, что 22 мая, в Татарстане установится переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди. В ряде районов возможны грозовые явления и град.

Ожидается, что скорость ветра составит 6–11 метров в секунду. В отдельных точках региона порывы могут усиливаться до 15–20 м/с, а днём местами достигать 23 м/с. Температура ночью понизится до +6…+11 °C, в светлое время суток воздух прогреется до +17…+22 °C.

Ранее мы писали о том, что 7 казанцев отравились грибами, купленными с рук.