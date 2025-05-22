7 казанцев отравились грибами, купленными с рук

В Казани с началом сезона сбора грибов уже зафиксированы первые инциденты с отравлениями. Семь человек были доставлены в городскую клиническую больницу №7 после того, как употребили грибы, купленные у неизвестных продавцов, сообщили представители медицины.

Все пострадавшие на сегодняшний день уже выписаны, однако врачи напоминают: начало грибного сезона — один из самых опасных периодов для тех, кто отправляется на сбор. Из-за обильных дождей в мае грибы начали активно расти, и жители города массово отправились в леса и на дачи. Но без знаний основных правил и умения отличать съедобные виды от ядовитых, а также при покупке грибов с рук, возрастает риск серьёзного вреда для здоровья.

Алия Насубуллина, исполняющая обязанности главного токсиколога Минздрава Татарстана, отметила, что в этом регионе особую опасность представляют такие ядовитые виды, как галерина и бледная поганка, пишет Татарстан 24.