Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

7 казанцев отравились грибами, купленными с рук

Начало грибного сезона — один из самых опасных ...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

В Казани с началом сезона сбора грибов уже зафиксированы первые инциденты с отравлениями. Семь человек были доставлены в городскую клиническую больницу №7 после того, как употребили грибы, купленные у неизвестных продавцов, сообщили представители медицины.

Все пострадавшие на сегодняшний день уже выписаны, однако врачи напоминают: начало грибного сезона — один из самых опасных периодов для тех, кто отправляется на сбор. Из-за обильных дождей в мае грибы начали активно расти, и жители города массово отправились в леса и на дачи. Но без знаний основных правил и умения отличать съедобные виды от ядовитых, а также при покупке грибов с рук, возрастает риск серьёзного вреда для здоровья.

Алия Насубуллина, исполняющая обязанности главного токсиколога Минздрава Татарстана, отметила, что в этом регионе особую опасность представляют такие ядовитые виды, как галерина и бледная поганка, пишет Татарстан 24.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

«Нас заставляли молчать»: директор школы «СОлНЦе» о масштабах кризиса и борьбе за будущее

Не у нас

день назад

Что ждет Россию в XXI веке: обнародовано предсказание Ионы Одесского

вывести черную плесень со стен

Не у нас

день назад

NG: Ученые нашли капсулу времени – изучение аномалии прошло на Аляске

Интересное в Казани

2 дня назад

Фитнес под открытым небом в Казани: рассказываем, почему тренировки на крыше становятся популярны

уроки на губной гармошке в Казани

Не у нас

2 часа назад

Советский военный вернулся в РФ к родным после 40 лет пребывания в Афганистане

Не у нас

день назад

Леденящий сейсмический гул на 92 сек. прошел синхронно по всей поверхности Земли

Не у нас

19 часов назад

Мировой океан повысится на 1,4 м даже при остановке всех выбросов СО2

Не у нас

день назад

CN: Ученые доказали влияние цинка на биологическое старение человека
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане мошенники атакуют школьников под видом портала для ЕГЭ

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хай...

Не у нас

7 минут назад

Роботы-доставщики могут войти в дорожно-транспортную систему РФ

Не у нас

час назад

Людей насторожила светящаяся полоса над США и Канадой

Не у нас

2 часа назад

Автоэксперт рассказал, как правильно выбирать машину с пробегом

Новости Татарстана

2 часа назад

Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом отравлении учеников в Татарстане
Казань заняла первое место среди самых популярн...
Новости Казани
день назад

Казань заняла первое место среди самых популярных мест для отдыха на Волге

Новости Татарстана

16 часов назад

Для экс-ректора КФУ Гафурова запросили 25 лет колонии по делу об убийстве

Новости Казани

19 часов назад

ФСБ: в Казани задержан диверсант, готовивший атаку БПЛА на завод

Не у нас

19 часов назад

STT: Учёные создали мощное оружие против рака — суперзаряженные антитела
Где пройдет пятый Международный фестиваль медиа...
Интересное в Казани
5 дней назад

Где пройдет пятый Международный фестиваль медиаискусства НУР