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Mash Iptash: Ребёнка-Маугли нашли в квартире на Волкова

Как рассказали жители, представители ПДН наведы...

pixabay

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Жители одного из многоквартирных домов рассказали, что к ним недавно приходили струдники службы по делам несовершеннолетних (ПДН) с вопросами о ребёнке, якобы живущем в одной из квартир. Но никто из соседей не припомнил, чтобы видел там детей. Все вспоминали лишь женщину, которая появлялась на улице исключительно в розовой балаклаве и многослойной одежде — даже в тёплое время года. Предполагали, что она ухаживает за пожилой родственницей, ведь из-за стойкого запаха мочи из её квартиры в подъезде пришлось установить автоматический освежитель.

Как рассказали жители, представители ПДН наведывались к ней не впервые — визиты продолжались в течение пяти лет. Всё это время женщина, по словам соседей, отказывалась открывать дверь. На этот раз она всё же вышла, но повела себя крайне агрессивно — начала дёргать сотрудников за волосы. На место вызвали полицию.

Пока на месте работали правоохранители, одна из соседок заглянула в открывшуюся дверь и была потрясена: помещение утопало в мусоре. Позже представители опеки сообщили, что в этой обстановке находился маленький ребёнок — предположительно, шестилетняя девочка, которая бегала по квартире абсолютно голой. Девочку впоследствии вынесли на руках, пишет Mash Iptash.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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