Mash Iptash: Ребёнка-Маугли нашли в квартире на Волкова

Жители одного из многоквартирных домов рассказали, что к ним недавно приходили струдники службы по делам несовершеннолетних (ПДН) с вопросами о ребёнке, якобы живущем в одной из квартир. Но никто из соседей не припомнил, чтобы видел там детей. Все вспоминали лишь женщину, которая появлялась на улице исключительно в розовой балаклаве и многослойной одежде — даже в тёплое время года. Предполагали, что она ухаживает за пожилой родственницей, ведь из-за стойкого запаха мочи из её квартиры в подъезде пришлось установить автоматический освежитель.

Как рассказали жители, представители ПДН наведывались к ней не впервые — визиты продолжались в течение пяти лет. Всё это время женщина, по словам соседей, отказывалась открывать дверь. На этот раз она всё же вышла, но повела себя крайне агрессивно — начала дёргать сотрудников за волосы. На место вызвали полицию.

Пока на месте работали правоохранители, одна из соседок заглянула в открывшуюся дверь и была потрясена: помещение утопало в мусоре. Позже представители опеки сообщили, что в этой обстановке находился маленький ребёнок — предположительно, шестилетняя девочка, которая бегала по квартире абсолютно голой. Девочку впоследствии вынесли на руках, пишет Mash Iptash.