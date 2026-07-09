В Петербурге создали генный препарат от тяжёлых форм рака

В НИИ детской онкологии имени Горбачёвой завершили разработку генного препарата для лечения тяжёлых форм рака. Первый из серии генномодифицированных продуктов готов к запуску в производство, сообщил телеканал «Санкт-Петербург». пишет Life.ru.

Препарат предназначен для пациентов с лимфомами и лейкозами, которым стандартные протоколы уже не помогают. Это последний, но действенный шанс: учёные рассчитывают не просто продлить жизнь, а полностью исцелить. Терапия использует клетки самого больного — их перепрограммируют в «киллеры», уничтожающие опухоль, и возвращают в организм.

Новая версия безопаснее прошлых поколений — иммунный ответ более мягкий. Сейчас на производство первых 15 препаратов требуется 35 млн рублей.