Минниханов призвал разработчиков ускорить создание беспилотников

На пленарной сессии форума «Дрон Экспо» Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к создателям беспилотных технологий с призывом сократить сроки внедрения новых решений. Он подчеркнул, что современные вызовы требуют максимально быстрых темпов работы. сообщает Татар-информ.

Ситуация меняется стремительно, поэтому разработки необходимо доводить до практического применения в кратчайшие сроки, отметил Минниханов. «Мы подошли к одному разработчику. Он говорит: „Нам нужен месяц“. Я спрашиваю: „Почему не послезавтра? Почему не завтра?“ Давайте в такую плоскость переводить работу. Время меняется», – привел пример Раис РТ.

По его словам, сегодня Россия противостоит не одной стране, а нескольким противникам, поэтому развитие отечественных технологий становится вопросом национальной безопасности. «Эти вопросы мы должны решать в совокупности», – уверен Минниханов.

Глава республики поблагодарил участников выставки за представленные разработки и сообщил, что профильные министерства, вузы и органы власти детально изучат все проекты.

Форум «Дрон Экспо» стартовал в Казани на площадке МВЦ «Казань Экспо». Экспозиция занимает целый павильон, свою продукцию представляют более 200 компаний из свыше 20 стран.