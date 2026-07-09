Армия и оружие

Минниханов призвал разработчиков ускорить создание беспилотников

Служба новостей Автор статьи
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На пленарной сессии форума «Дрон Экспо» Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к создателям беспилотных технологий с призывом сократить сроки внедрения новых решений. Он подчеркнул, что современные вызовы требуют максимально быстрых темпов работы. сообщает Татар-информ.

Ситуация меняется стремительно, поэтому разработки необходимо доводить до практического применения в кратчайшие сроки, отметил Минниханов. «Мы подошли к одному разработчику. Он говорит: „Нам нужен месяц“. Я спрашиваю: „Почему не послезавтра? Почему не завтра?“ Давайте в такую плоскость переводить работу. Время меняется», – привел пример Раис РТ.

По его словам, сегодня Россия противостоит не одной стране, а нескольким противникам, поэтому развитие отечественных технологий становится вопросом национальной безопасности. «Эти вопросы мы должны решать в совокупности», – уверен Минниханов.

Глава республики поблагодарил участников выставки за представленные разработки и сообщил, что профильные министерства, вузы и органы власти детально изучат все проекты.

Форум «Дрон Экспо» стартовал в Казани на площадке МВЦ «Казань Экспо». Экспозиция занимает целый павильон, свою продукцию представляют более 200 компаний из свыше 20 стран.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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