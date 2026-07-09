Автоновости Казани и Мира

Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Казани

Служба новостей Автор статьи
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В Казани на Привокзальной улице произошла смертельная авария. Мотоциклист, двигаясь на высокой скорости в сторону улицы Бирюзовая, потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Audi, за рулем которого находился 45-летний мужчина. об этом сообщает Новый Век.

Сегодня, 8 июля, из больницы поступило сообщение о том, что мотоциклист скончался от полученных тяжелых травм. Информацию подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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