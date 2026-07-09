Мониторы LG и Dell устанавливают рекламное ПО

Издание TechSpot выяснило, что мониторы LG и Dell автоматически устанавливают на компьютеры программы, показывающие рекламу. Пользователи Reddit сообщили, что на их устройствах появилось нежелательное ПО. Один из них, под ником Mags_Smash, рассказал, что монитор LG установил софт, рекламирующий антивирусы и другие продукты. Другие пользователи подтвердили аналогичную проблему с мониторами Dell. Программа LG Monitor, установленная через Microsoft Store, не удалялась стандартными средствами. В качестве решения предлагается запретить автозапуск рекламного ПО в настройках Windows или отключить его через реестр — для опытных пользователей. Журналисты TechSpot отметили, что рекламное ПО стало неотъемлемой частью современных устройств. пишет RuNews.