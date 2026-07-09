Наука

На черепе возрастом 100 тысяч лет нашли след удара острым оружием

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ученые повторно изучили останки одного из древнейших Homo sapiens, найденные в Израиле, и обнаружили необычную травму. Это может быть самое раннее свидетельство нападения с использованием острого оружия. об этом сообщает TechInsider.

В новом исследовании, опубликованном в Scientific Reports, международная группа ученых заново рассмотрела череп и нижнюю челюсть человека Кафзех 25. Останки нашли в пещере Кафзех, где около 100 тысяч лет назад хоронили представителей одной из первых групп Homo sapiens, покинувших Африку.

С помощью микрокомпьютерной томографии исследователи выявили глубокий порез на левой стороне нижней челюсти. Повреждение затронуло кость и зуб, а его форма указывает на удар очень острым предметом — вероятно, каменным оружием.

Расположение раны говорит о том, что удар мог нанести человек, стоявший лицом к пострадавшему. Поскольку повреждение слева, исследователи предполагают, что нападавший был правшой — так чаще всего распределяются травмы лица при рукопашных столкновениях у современных людей.

Хотя полностью исключить несчастный случай нельзя, совокупность признаков делает версию межличностного конфликта наиболее вероятной. Если вывод подтвердится, это станет древнейшим известным случаем ранения острым оружием.

Самое удивительное, что человек пережил удар. На челюсти сохранились следы заживления, а поврежденный зуб не был настолько разрушен, чтобы вызвать тяжелую инфекцию. Исследователи не исключают, что восстановиться ему помогла забота соплеменников — самостоятельно пережить такую травму в каменном веке было крайне сложно.

При изучении останков ученые также обнаружили многочисленные признаки заболеваний зубов. Судя по другим скелетам из пещеры, проблемы с кариесом и эмалью были характерны почти для всей древней общины — необычно высокий показатель для эпохи палеолита.

Исследование подтвердило, что тело Кафзех 25 захоронили практически сразу после смерти. На костях нет следов хищников или длительного пребывания под открытым небом, что еще раз доказывает: жители пещеры уже около 100 тысяч лет назад сознательно хоронили умерших.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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