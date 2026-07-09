В Казани показали комплекс обнаружения дронов «Гадалка»

На Международной выставке беспилотных систем «Дрон экспо - 2026» в Казани представили новую радиоэлектронную станцию «Гадалка». Комплекс, как рассказали ТАСС, способен обнаруживать беспилотники на расстоянии до 50 километров. сообщает Вестатека.

Система работает исключительно в пассивном режиме, принимая сигналы без собственного излучения. Станция контролирует территорию площадью 8,5 тысячи квадратных километров и сканирует частоты от 890 до 6000 МГц сразу в пяти диапазонах.

Данные с радаров передаются на защищенный сервер. Интеграция с системой управления «Глаз/Гроза» позволяет мгновенно отображать координаты воздушных целей у всех подключенных пользователей в реальном времени.