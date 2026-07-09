Новости Татарстана

Семь УК в Татарстане вернули жителям 16 млн рублей после перерасчета за СОИ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
ГЖИ Татарстана сообщила, что семь УК вернули жи...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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После предостережений Госжилинспекции Татарстана семь управляющих компаний произвели перерасчет платы за содержание общего имущества (СОИ). В результате жителям возвращено 16 миллионов рублей. В списке нарушителей — шесть УК из Зеленодольского района. Средства были пересчитаны за прошлые периоды. ГЖИ направила предостережения о необходимости исправить начисления. об этом сообщает Новости Зеленодольска.

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