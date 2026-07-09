Семь УК в Татарстане вернули жителям 16 млн рублей после перерасчета за СОИ
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После предостережений Госжилинспекции Татарстана семь управляющих компаний произвели перерасчет платы за содержание общего имущества (СОИ). В результате жителям возвращено 16 миллионов рублей. В списке нарушителей — шесть УК из Зеленодольского района. Средства были пересчитаны за прошлые периоды. ГЖИ направила предостережения о необходимости исправить начисления. об этом сообщает Новости Зеленодольска.
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