Гуманоидные роботы впервые провели настоящие операции

Два антропоморфных робота под телеуправлением впервые выполнили хирургические вмешательства на животных в рамках доклинических испытаний. Результаты эксперимента опубликованы 8 июля в журнале Nature. сообщает Life.ru.

В ходе одной процедуры тандем машины и человека-ассистента успешно удалил желчный пузырь. Второе вмешательство провели два механических хирурга, работавших без участия людей в операционной. Обе манипуляции выполнены на крупных млекопитающих, не являющихся приматами.

Эксперимент демонстрирует первый шаг к внедрению подобных устройств в клиническую практику. Предполагается, что сначала они будут ассистировать, а позже смогут оперировать под дистанционным контролем врачей.

«Дистанционно управляемые и автономные человекообразные машины обладают реальным потенциалом для расширения доступа к критически важным вмешательствам», — отметил Майкл Йип, профессор кафедры электротехники и вычислительной техники Калифорнийского университета в Сан-Диего и один из старших авторов исследования.

В отличие от специализированных хирургических систем, весящих около 1800 фунтов и занимающих много места, использованные аппараты по имени Surgie компактны. Их рост составляет 5 футов (1,5 метра), а вес — 60 фунтов (27 килограммов). Такие габариты позволяют легко развернуть технику в отдалённых районах, где строительство спецоперационных экономически нецелесообразно.

Несмотря на необходимость создания переходников для стандартных инструментов, роботы органично вписались в рабочий процесс. «Мы были удивлены тем, насколько хорошо Surgie вписался в наше пространство», — рассказала соавтор исследования Никита Тареджа, ординатор отделения общей хирургии.

По словам Шанлея Лю, дистанционно управлявшего устройством во время испытаний, точность манипуляций не уступает телеоперируемым специализированным системам. При этом стоимость и занимаемая площадь значительно меньше. «Такую технику легко развернуть где угодно: от сельской местности до поля боя и даже в космосе», — добавил он.

Пока технология требует доработки: в процессе процедур аппараты приходилось несколько раз перекалибровывать. Задержка сигнала (латентность) также остаётся проблемой, которую решают по мере тестирования связи на дальние расстояния. Исследователи подчеркивают, что подобные сложности были свойственны и первым лапароскопическим роботам: операция, некогда занимавшая шесть часов, теперь длится полчаса.

В будущем разработчики видят Surgie не только в роли хирурга. Благодаря способности ходить машина сможет подавать стерильные инструменты или проводить уборку помещения после вмешательства. «Одна из целей — создать автономного ассистента. Мы представляем операционную, где люди и антропоморфные механизмы работают как единая команда», — резюмировал Йип.