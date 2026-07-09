Россия готовится испытать мобильный комплекс лучевой терапии

В России планируются клинические испытания мобильного комплекса лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний. Разработкой занимается Роскосмос, прототип уже получил положительную оценку специалистов. Испытания пройдут в Сеченовском университете и Томском научном центре РАН. Работа ведется в рамках дорожной карты консорциума «Медицинская техника». Учтены нормативные требования к обращению медицинских изделий. Взаимодействие осуществляется с онкологическим сообществом, Минздравом, Росздравнадзором и Минпромторгом. Серийное производство аппарата изначально планировалось на первый квартал 2026 года, но сроки были сдвинуты из-за продления исследований. об этом сообщает Комсомольская правда.