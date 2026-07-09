До конца года в Казани появятся 11 км новых велодорожек. Их проложат на улицах Мавлютова, Габишева, Дубравной и Сибирском тракте. Это значительно больше, чем в 2025-м, когда обустроили около 3 км — на Товарищеской, Еники и вокруг «Ак Барс Арены». сообщает E-kazan.ru.

По данным мэрии, после завершения работ общая протяженность велосипедных дорожек в городе достигнет 74,3 км.

Казань развивает велоинфраструктуру с середины 2010-х. Весной 2014 года мэр Ильсур Метшин протестировал первую велодорожку на строящейся Кремлевской набережной. Тогда он вернулся воодушевленным и заявил о необходимости расширять сеть, вплоть до перекрытия улиц по выходным, как в крупных мировых городах. Однако полноценно интегрировать велосипеды в городскую среду пока не удалось.