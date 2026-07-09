В Казани одобрили проекты центра механической обработки и корпуса сборки Ту-214

Положительные заключения госэкспертизы получили проекты строительства новых объектов на территории предприятия «Туполев» в Казани. Речь идет о центре механической обработки и корпусе агрегатной и окончательной сборки самолетов Ту-214. пишет КП - Казань.

Центр механической обработки предназначен для расширения производственных мощностей. Корпус сборки напрямую связан с увеличением выпуска отечественных пассажирских лайнеров.

Проектную документацию проверило Главное управление государственной экспертизы. Оба заключения датированы 8 июля 2026 года. Застройщиком выступает «Туполев», техническим заказчиком — Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

Казанский авиазавод готов выпускать до 20 самолетов в год. ОАК планирует производить восемь самолетов Ту-214 в 2027 году.