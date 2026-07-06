Почему инопланетяне вряд ли будут похожи на людей

Философы Эрик Швицгебель из Калифорнийского университета в Риверсайде и Джереми Побер из Лиссабонского университета представили новую научную работу. Они утверждают, что внеземное сознание может принимать формы, которые мы не способны вообразить. Исследователи ввели концепцию «гибкости носителя сознания» (substrate flexibility). Суть в том, что человеческое сознание не является обязательным шаблоном для других разумных существ.

По мнению ученых, сознание может возникнуть на основе совершенно иных физических материалов, если система достаточно сложна. В фильмах инопланетян обычно показывают гуманоидами, но реальность может быть гораздо более странной. Авторы подчеркивают невероятные масштабы Вселенной: около триллиона галактик и бесчисленное множество планет. Если на части из них существует разумная жизнь, она развивалась в иных химических условиях.

Исследователи ввели термин «терроцентризм» (terrocentrism) — ошибочное убеждение, что земная жизнь универсальна. История показывает: люди склонны переоценивать свои знания. Когда-то мы считали, что Вселенная вращается вокруг Земли. Предположение о гуманоидных пришельцах может оказаться очередным проявлением эгоцентризма.