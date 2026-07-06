ДНК древних людей найдена на наскальной живописи в пещерах

В пещерах Испании и Португалии учёные из Лейпцига обнаружили человеческую ДНК на образцах наскальной живописи. Генетический материал оказался связан с пигментированными поверхностями древних рисунков, а не с костями или почвами. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Специалисты обследовали 11 пещерных комплексов на Пиренейском полуострове и взяли пробы с 24 панелей. Анализировались как окрашенные участки, так и соседние необработанные стены. В образцах выявили древнюю человеческую митохондриальную и ядерную ДНК.

По мнению исследователей, ДНК могла попасть на стены при прямом контакте — через прикосновения, пот, частицы кожи, волос или слюну во время нанесения пигмента. Часть следов обнаружена прямо на пигментированной кальцитовой корке, другие — на голых участках камня рядом с изображениями.

Наиболее значимый результат получен в пещере Эскурал: образец с панели 11 показал убедительные признаки древней человеческой ДНК с характерными повреждениями, указывающими на длительное хранение. Следов фауны в этом образце не нашли. В других случаях фиксировалось смешение человеческой и животной ДНК, что связывают с косвенным переносом через осадочные материалы или воду.

Возраст части следов может составлять не менее 1000–2000 лет, а в некоторых случаях и больше, но точная датировка остаётся неопределённой. Учёные также проверили пигмент из костяного «аэрографа» из Альтамиры, но древней человеческой ДНК там не обнаружили. Ранее древнюю ДНК получали в основном из костей, зубов и осадочных слоёв. Новое исследование показывает, что стены пещер тоже способны сохранять генетические следы людей.