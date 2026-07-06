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Дефицит кадров в транспорте Казани превышает 30%

Служба новостей Автор статьи
Министр транспорта РТ Фарит Ханифов сообщил о д...

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В Казани острее всего в Татарстане не хватает специалистов в транспортной отрасли. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, дефицит кадров в столице республики превышает 30%.

Из-за кадровой проблемы в регионе рассматривают дальнейшее внедрение бескондукторной системы оплаты проезда. Однако Ханифов отметил существенный минус такого решения — возможное снижение собираемости платежей.

Также министр сообщил о планах по цифровизации общественного транспорта. Власти намерены оснастить весь пассажирский транспорт датчиками подсчета пассажиропотока. Сейчас целевых показателей достигли только два муниципалитета: Набережные Челны (транспорт оснащен полностью) и Зеленодольский район (80%). Модель Челнов планируют распространить по всей республике.

Еще один проект — введение единого билета на все виды общественного транспорта. Его запуск начнется после появления единого оператора пассажирских перевозок Татарстана. Когда это произойдет, Ханифов не уточнил. Одновременно планируется интегрировать единую платформу для оплаты проездных.

Кроме того, получены все необходимые разрешения для продления высокоскоростной магистрали (ВСМ) до Казани. Она станет частью маршрута Москва — Нижний Новгород — Казань с перспективой дальнейшего развития сети в восточном направлении.

В Казани с лета 2024 года уже частично используют бескондукторную систему. Тогда на нее перевели все трамваи и троллейбусы. После этого эксперимент распространили на несколько автобусных маршрутов с небольшим пассажиропотоком — №29, 26, 72 и 75. В «Метроэлектротрансе» сообщали, что в 2025 году такой формат позволил сэкономить 371 миллион рублей. Средства направили на повышение зарплат сотрудников, ремонт техники и развитие транспортной инфраструктуры. При этом безбилетников больше не стало.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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