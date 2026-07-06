Казань превратят в туристический центр

Столицу Татарстана с начала года посетили почти три миллиона человек. Турпоток в Казань растет не первый год, рассказал директор комитета по развитию туризма исполкома города Александр Шавлиашвили. По его словам, это результат большой работы.

Главным фактором стал сильный бренд Казани — 20 лет системного развития, международные события, современная инфраструктура и продвижение на российских и зарубежных площадках. Путешественники принесли городу более 50 миллиардов рублей: 18 миллиардов ушло на магазины, 18,5 миллиарда — на рестораны, 13,8 миллиарда — на отели, еще три миллиарда — на достопримечательности.

В презентации Шавлиашвили отдельно выделили посуточные квартиры. В них останавливаются десятки тысяч человек, но они не входят в статистику. Например, зимой в Казани отдыхали 200 тысяч человек, но только 60 процентов из них жили в отелях. Мэр Казани Ильсур Метшин считает, что этот сегмент нужно перевести в правовое поле, но в диалоге с бизнесом, чтобы не убивать растущий рынок. Градоначальник поручил комитету по туризму подготовить предложения по регулированию.

Власти планируют не только наращивать турпоток, но и делать туризм более качественным. Доходы от туризма должны стать одним из ключевых драйверов развития городской инфраструктуры. Сейчас туристы проводят в Казани в среднем два дня, с учетом поездок по Татарстану — три. Чтобы увеличить этот срок, городу нужно добавить еще один полноценный день, наполнив его новыми достопримечательностями. После модернизации Казанский зооботсад будет принимать до двух миллионов человек в год и станет самостоятельным объектом притяжения. Следующий день планируют связать с другими локациями Татарстана, что в сумме даст четырехдневный маршрут.

Также в Казани намерены преодолеть сезонность: зимой загрузка отелей падает почти вдвое. Задача — сделать город местом, где вся страна встречает Новый год и проводит зимние каникулы. Для этого построят каток у центра семьи «Казан» — с одним из самых красивых видов в мире. Кроме того, планируется развивать бренд в соцсетях и создать систему аналитики для отслеживания турпотока и расходов.

К 2030 году Казань рассчитывает принимать семь миллионов туристов ежегодно. Сейчас при населении 1,33 миллиона человек город обслуживает более пяти миллионов гостей в год. В пиковые сезоны инфраструктура работает на пределе, поэтому власти планируют строить новые гостиницы, эффективнее управлять загрузкой и синхронизировать календарь событий. Главные проекты 2026 года — развитие бренда, каток у «Казана», новый терминал аэропорта и шаттлы. В 2027 году откроется первая очередь зооботсада, в 2028 — Музей современной Казани, в 2029 — туристический кластер на озере Кабан. К 2030 году оборот от туризма достигнет 150 миллиардов рублей в год, а налоговые поступления — не менее семи миллиардов. Метшин отметил, что семь миллионов туристов — серьезная планка, и для ее достижения нужно создавать больше мероприятий федерального уровня.