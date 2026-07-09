В Татарстане зафиксирована одна из самых низких в России закупочных цен на сырое молоко. Об этом сообщил глава республиканского Союза производителей молока Денис Пирогов на круглом столе в «Казань Экспо», посвященном проблемам отрасли. сообщает Реальное время.

Пирогов выразил опасение, что себестоимость производства может превысить уровень рентабельности из-за непрерывного роста базовых затрат, который наблюдается уже несколько лет.

Ранее повышение НДС на продукцию с заменителем молочного жира не помогло фермерам выйти на рентабельность. Марат Зяббаров, объясняя падение закупочных цен, одной из причин назвал снижение покупательной способности населения.