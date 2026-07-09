Новости Татарстана

Молочная отрасль Татарстана: легкая прибыль закончилась

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане сложилась одна из самых низких в Р...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане зафиксирована одна из самых низких в России закупочных цен на сырое молоко. Об этом сообщил глава республиканского Союза производителей молока Денис Пирогов на круглом столе в «Казань Экспо», посвященном проблемам отрасли. сообщает Реальное время.

Пирогов выразил опасение, что себестоимость производства может превысить уровень рентабельности из-за непрерывного роста базовых затрат, который наблюдается уже несколько лет.

Ранее повышение НДС на продукцию с заменителем молочного жира не помогло фермерам выйти на рентабельность. Марат Зяббаров, объясняя падение закупочных цен, одной из причин назвал снижение покупательной способности населения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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