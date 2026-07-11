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В Казани проверили газовые сети и не нашли утечек

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани после сообщений о запахе газа проверил...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Жители Казани сообщили в соцсетях о запахе газа в разных районах города. По словам очевидцев, странный запах появился вечером накануне. об этом сообщает Татар-информ.

В пресс-службе «Газпром трансгаз Казань» рассказали «Татар-информу», что после появления сообщений на место выехала аварийно-диспетчерская бригада. Специалисты обследовали газораспределительные сети и прилегающие территории.

Утечек газа в Казани не зафиксировано. Объекты газового хозяйства работают в штатном режиме.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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