Новости Казани

Цзян Сяоян возглавил генконсульство Китая в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Цзян Сяоян официально вступил в должность генерального консула Китайской Народной Республики в Казани. О назначении сообщили в китайском диппредставительстве.

Прежде консульство возглавлял Сян Бо. Сейчас он трудится на другом направлении — руководит посольством КНР в Ираке.

Новый генконсул родился в 1970 году. В Министерство иностранных дел Китая он пришел в 1992-м и с тех пор успел поработать на разных должностях в Департаменте стран Европы и Центральной Азии МИД КНР. Кроме того, за его плечами служба в посольствах Китая в Киргизии, Белоруссии, Туркменистане, Азербайджане и России.

Еще один заметный этап биографии — Хабаровск: с 2022 по 2026 год Цзян Сяоян занимал там пост генерального консула Китая.

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