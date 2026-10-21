Цзян Сяоян возглавил генконсульство Китая в Казани

Цзян Сяоян официально вступил в должность генерального консула Китайской Народной Республики в Казани. О назначении сообщили в китайском диппредставительстве.

Прежде консульство возглавлял Сян Бо. Сейчас он трудится на другом направлении — руководит посольством КНР в Ираке.

Новый генконсул родился в 1970 году. В Министерство иностранных дел Китая он пришел в 1992-м и с тех пор успел поработать на разных должностях в Департаменте стран Европы и Центральной Азии МИД КНР. Кроме того, за его плечами служба в посольствах Китая в Киргизии, Белоруссии, Туркменистане, Азербайджане и России.

Еще один заметный этап биографии — Хабаровск: с 2022 по 2026 год Цзян Сяоян занимал там пост генерального консула Китая.