Климатические модели могут недооценивать последствия изменений в Тихом океане

Зимние штормовые пути в северной части Тихого океана смещаются к Северному полюсу быстрее, чем прогнозируют климатические модели. К такому выводу пришли ученые Института науки Вейцмана и Google Research. Их исследование указывает на возможное недооценивание последствий изменения климата. сообщает Science XXI.

Смещение траекторий штормов влияет на распределение тепла и влаги. Эти атмосферные системы переносят теплый и влажный воздух к Арктике. В результате Аляска получает больше тепла и осадков, а юго-западные районы США могут лишаться части естественного воздействия, регулирующего температуру.

Исследование опубликовано в журнале Nature. Его провели доктор Рей Чемке из Института науки Вейцмана и доктор Джанни Ювал из Google Research. Ученые использовали показатель на основе данных о давлении на уровне моря, собиравшихся несколько десятилетий. Это позволило отделить естественные колебания климата от долгосрочных изменений.

Анализ показал, что смещение штормовых маршрутов связано не с обычными климатическими колебаниями, а с глобальным потеплением. При этом климатические модели могут недостаточно точно учитывать скорость этих процессов. По словам Чемке, точность прогнозов необходима для подготовки к будущим изменениям. Если модели не полностью отражают влияние потепления на движение штормов, последствия для западной части Северной Америки могут оказаться более серьезными, чем предполагается.