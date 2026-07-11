Новости Татарстана

В Татарстане в июне выросли цены на картофель, морковь и капусту

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Татарстанстат сообщил о росте цен на картофель,...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Татарстанстат опубликовал данные о динамике потребительских цен по состоянию на 6 июля. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте овощей. Картофель подорожал на 16,21%, морковь — на 8,95%, а белокочанная капуста — на 7,08% с конца июня. Также выросла стоимость мяса птицы, полукопченых и варено-копченых колбас, риса и творога. В то же время некоторые товары подешевели: свежие огурцы и помидоры, бананы, куриные яйца и черный чай. Цены на хлеб из пшеничной муки, водку и ряд мясных и молочных продуктов остались стабильными. об этом сообщает КП - Казань.

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