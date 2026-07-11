Лауреаты премии ЮНЕСКО-России представили разработки, меняющие мир

Исследования лауреатов международной премии ЮНЕСКО-России имени Менделеева способны изменить мир и повлиять на развитие науки. Об этом заявил президент Российского химического общества имени Д. И. Менделеева Аслан Цивадзе. Речь идет о работах ученых Пань Цзяньвэя и Сергея Шейко. сообщает Science XXI.

Премия, по словам Цивадзе, стала важным инструментом признания выдающихся научных достижений и примером международного сотрудничества. Награда продолжает развивать научное наследие Дмитрия Менделеева, а исследования нынешних лауреатов демонстрируют значение фундаментальной науки для будущих технологий.

Пань Цзяньвэй, академик Китайской академии наук и президент Китайского научно-технического университета, получил премию за работы в области квантовой телепортации и создание технологий защищенной спутниковой квантовой связи. Под его руководством запущен первый квантовый спутник «Мо-Цзы» и разработаны космическо-наземные квантовые сети.

Сергей Шейко, профессор Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле, отмечен за исследования в области макромолекул и создания интеллектуальных полимерных материалов. Его разработки могут применяться в биомедицине, робототехнике и энергетике.

Церемония вручения премии пройдет 17 июля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, пишет ТАСС.