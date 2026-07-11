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В Татарстане водитель автобуса мог уснуть за рулем и спровоцировать ДТП

Служба новостей Автор статьи
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В Татарстане устанавливаются обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем, что привело к съезду в кювет и опрокидыванию транспортного средства. Инцидент произошел ночью 11 июля на трассе Кузайкино – Нурлат. Автобус следовал из Самары в Набережные Челны. об этом сообщает Вести.

В салоне находились 46 пассажиров, включая двоих детей. В результате аварии пострадали 15 человек, трое из них госпитализированы. Источник в правоохранительных органах сообщил, что предварительной причиной ДТП стал сон водителя.

Ранее в прокуратуре Татарстана заявили, что водитель не выбрал безопасную скорость движения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения.

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