В Татарстане водитель автобуса мог уснуть за рулем и спровоцировать ДТП

В Татарстане устанавливаются обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем, что привело к съезду в кювет и опрокидыванию транспортного средства. Инцидент произошел ночью 11 июля на трассе Кузайкино – Нурлат. Автобус следовал из Самары в Набережные Челны. об этом сообщает Вести.

В салоне находились 46 пассажиров, включая двоих детей. В результате аварии пострадали 15 человек, трое из них госпитализированы. Источник в правоохранительных органах сообщил, что предварительной причиной ДТП стал сон водителя.

Ранее в прокуратуре Татарстана заявили, что водитель не выбрал безопасную скорость движения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения.