Роман Еремян: туризм не может расти по законам XX века

Казань ставит цель к 2030 году принимать 7 млн туристов ежегодно и нарастить оборот отрасли до 150 млрд рублей. Директор Центра стратегического анализа и разработок Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян в интервью «Татар-информу» оценил реалистичность этих планов. пишет Татар-информ.

По данным Росстата, в 2025 году доходы коллективных средств размещения Татарстана выросли на 18% в номинале, но с учетом инфляции реальный рост составил лишь 2%. Номерной фонд увеличился на 16%, а доходность одного номера снизилась. Среднесуточный доход на номер (Total RevPAR) после корректировки на инфляцию упал на 4–12%.

Эксперт отметил, что для достижения 150 млрд рублей оборота при 7 млн туристов каждый миллион гостей должен приносить около 21 млрд рублей. Сейчас этот показатель составляет 13–14 млрд. Рост возможен за счет инфляции, но без качественных изменений в реальном выражении цель труднодостижима.

Еремян подчеркнул, что туризм — это экономика эмоций. Городу необходимо создавать собственную эмоциональную идентичность, как это сделал Париж. Конкуренция идет не за достопримечательности, а за внимание и эмоции туристов. Демографический спад в России также ограничивает потенциал роста отрасли.