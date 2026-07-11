Новости Татарстана

Водитель автобуса, перевернувшегося в Татарстане, мог уснуть за рулем

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ночное ДТП с рейсовым автобусом в Черемшанском районе Татарстана могло произойти из-за того, что водитель уснул за рулем. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах. сообщает Вечерняя Казань.

Авария случилась на трассе Кузайкино — Нурлат у села Ибраево Каргали. В автобусе находились 46 человек: 44 пассажира и два водителя, среди них двое детей. Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, в том числе 15-летняя девочка. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницы Альметьевска и Лениногорска.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям об оказании небезопасных услуг и нарушении правил дорожного движения. Расследование контролирует прокуратура района. Прокурор Черемшанского района выехал на место происшествия. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, и автобус опрокинулся в кювет.

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