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МЧС предупредило о сильном дожде и грозах 12 июля в РТ

Служба новостей Автор статьи
МЧС предупредило о сильном дожде, грозах и град...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане и Казани днем и вечером 12 июля прогнозируются сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами 16–21 м/с. Жителям республики не рекомендуется укрываться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Особое внимание следует уделить пожилым людям, детям и тем, кто имеет заболевания. Телефон экстренных служб — 112. сообщает Татар-информ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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