МЧС предупредило о сильном дожде и грозах 12 июля в РТ

В Татарстане и Казани днем и вечером 12 июля прогнозируются сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами 16–21 м/с. Жителям республики не рекомендуется укрываться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Особое внимание следует уделить пожилым людям, детям и тем, кто имеет заболевания. Телефон экстренных служб — 112. сообщает Татар-информ.