Исследование: как гориллы сохраняют мышцы на растительной пище

Горные гориллы наращивают значительную мышечную массу, питаясь листьями и стеблями. Бактерии в их кишечнике вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты — те же соединения, которые усваивает и организм человека. Взрослый самец-серебристая спина может достигать веса около 180 килограммов, при этом основу его рациона составляют листья, побеги и стебли растений. пишет Science XXI.

Распространенное объяснение, будто целлюлоза напрямую превращается в мышечную ткань, не соответствует физиологии. Мышечный белок у горилл строится из аминокислот, которые поступают преимущественно из самой растительной пищи. Процесс ферментации решает другую задачу: микроорганизмы в увеличенном отделе толстого кишечника извлекают дополнительную энергию из грубого волокна, которое сам организм животного переварить эффективно не способен.

Рост мышц требует аминокислот, достаточного количества энергии и регулярной физической нагрузки. У горной гориллы аминокислоты поступают в основном из растительного белка пищи, а энергия — из усваиваемых частей этих же растений и продуктов микробной ферментации. Гориллы съедают огромные объемы зелени ежедневно, и некоторые предпочитаемые ими растения содержат заметное количество белка в пересчете на сухое вещество. Из-за колоссальных объемов потребляемой пищи даже умеренная концентрация белка суммарно превращается в существенное количество белка в сутки.

При этом процентное содержание белка в сухом веществе нельзя напрямую переносить на свежий вес корма — листья и стебли содержат много воды. Реальное объяснение куда прозаичнее: огромный объем пищи, растительный материал с ощутимым содержанием белка и пищеварительная система, приспособленная извлекать энергию из клетчатки.

Собственные ферменты горилл не способны эффективно расщеплять целлюлозу, поэтому эту функцию берут на себя бактерии и археи, населяющие увеличенный толстый кишечник. В ходе микробной ферментации пищевых волокон углеводы растений превращаются в короткоцепочечные жирные кислоты — главным образом ацетат, пропионат и бутират, способные проникать через стенку кишечника и пополнять запас энергии, доступной животному. Бутират в основном потребляют клетки, выстилающие толстую кишку, пропионат перерабатывается печенью, а ацетат может циркулировать и питать другие ткани. Вместе эти три соединения позволяют животному с ферментацией в заднем отделе кишечника извлекать питательную ценность из растительного материала, который иначе прошел бы через организм, сохранив большую часть химической энергии. Такой вклад важен, но его нельзя путать с синтезом белка: короткоцепочечные жирные кислоты помогают питать организм, обслуживающий и приводящий в движение мышцы, но не дают аминокислотных «кирпичиков», из которых строятся сами мышечные волокна.

Микроорганизмы содержат белок, однако то, насколько животное может использовать эту микробную биомассу, зависит от места ферментации. У жвачных животных, например у крупного рогатого скота, микробы разрастаются еще до того, как пища попадает в тонкий кишечник, и затем перевариваются вместе с ней, поставляя организму аминокислоты. У горилл же ферментация происходит преимущественно в толстой кишке — уже после основного участка усвоения белка и аминокислот, поэтому микробная биомасса толстого кишечника плохо объясняет мышечную массу этих животных. Случайно съеденные насекомые могут давать крохотное количество животного белка, но это не решающий фактор — основная масса аминокислот поступает из огромного количества съеденной растительной пищи.

Ферментация в заднем отделе кишечника происходит и у человека, хотя в значительно меньшем масштабе. Резистентный крахмал, бета-глюкан овса, клетчатка бобовых и пектины фруктов способны достигать толстой кишки в неполностью переваренном виде, и живущие там микробы превращают часть этого материала в ацетат, пропионат и бутират. Образовавшиеся кислоты действуют локально либо взаимодействуют с определенными рецепторами, связанными с обменом веществ и иммунными сигналами. Общий биохимический путь у человека похож на процесс у горилл, но одинаковые молекулы не означают равнозначность пищеварительных систем — виды различаются по пропорциям кишечника, составу микробных сообществ, скорости прохождения пищи, ее объему и количеству энергии, которое способна дать ферментация.

Пилотное открытое исследование 2026 года, о котором сообщал News-Medical, охватило 63 здоровых взрослых, две недели принимавших добавку с коротко расщепленным бета-глюканом овса; прием добавки сопровождался улучшением реакции глюкозы после еды и уменьшением кишечных симптомов, хотя небольшой размер выборки и отсутствие контрольной группы не позволяют однозначно установить причинно-следственную связь. Исследование Аризонского государственного университета, о котором писал ScienceDaily, показало, что у людей, чья кишечная микрофлора вырабатывает больше метана, из богатого клетчаткой рациона извлекается несколько больше энергии, поскольку метанобразующие микроорганизмы поглощают водород, выделяющийся при ферментации, и тем самым позволяют другим микробам производить короткоцепочечные жирные кислоты эффективнее. Это измеримый, но значительно более скромный человеческий аналог микробного извлечения энергии по сравнению с тем объемом ферментации, который ежедневно доступен горилле, перерабатывающей килограммы грубой растительности.

Бутират служит важным топливом для колоноцитов — клеток, выстилающих толстую кишку, а короткоцепочечные жирные кислоты в целом взаимодействуют с клеточными рецепторами и способны влиять на экспрессию генов, иммунную активность и обмен веществ. У людей с воспалительными заболеваниями кишечника часто снижено количество бактерий, производящих такие кислоты, и их концентрация в кале ниже нормы, что связано с нарушением барьерной функции и воспалением кишечника. Эта связь биологически обоснована, но не должна восприниматься как прямое доказательство причинности: низкий уровень короткоцепочечных жирных кислот может быть как причиной болезненных процессов, так и их следствием, либо отражать несколько происходящих одновременно изменений. Имеющиеся данные не означают, что употребление одного богатого клетчаткой продукта способно предотвратить или вылечить воспалительное заболевание кишечника.

Физиология горилл не может служить прямым руководством для питания человека. Горные гориллы способны проводить значительную часть дня за приемом пищи, вмещать огромные объемы растительной массы и обладают пищеварительным трактом, приспособленным для интенсивной ферментации в заднем отделе кишечника. У человека толстая кишка меньше относительно размеров тела, а рацион в большей степени опирается на приготовленную, энергетически плотную пищу. Человек, пытающийся жить исключительно на листьях и стеблях, не смог бы повторить результат гориллы; спортсмены, придерживающиеся безмясного рациона, вместо этого получают концентрированный растительный белок из бобовых, сои, злаков, орехов и семян, следя за общей калорийностью и балансом аминокислот.

Настоящий урок истории горилл значительно уже и интереснее лозунга о том, что листья сами превращаются в мышцы: для мышц нужны аминокислоты, энергия и физическая нагрузка, а мясо способно обеспечить первые два условия, оставаясь при этом лишь одним из возможных способов их получения, а не биохимической необходимостью. Извлечение достаточного количества питательных веществ из грубой растительной пищи требует времени, соответствующей вместимости пищеварительной системы и колоссальных объемов корма: горные гориллы посвящают значительную часть дня еде и отдыху, пока микробное сообщество толстого кишечника продолжает обрабатывать съеденное. Это и есть цена такой стратегии — крупная камера ферментации извлекает энергию из малопитательной пищи, но животному приходится непрерывно снабжать ее растительным материалом. Поэтому корректное сравнение не в том, что человек и горилла могут питаться одинаково, а в том, что оба вида зависят от белка пищи как источника аминокислот и оба позволяют кишечным микробам извлекать дополнительную пользу из клетчатки — просто горные гориллы используют этот механизм в масштабе, который делает возможным колоссальный размер тела на листьях и стеблях.