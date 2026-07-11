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В Казани не выявили превышений вредных веществ в воздухе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани к полудню 11 июля не зафиксировано пре...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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К полудню 11 июля в Казани не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Об этом рассказали в Минэкологии Татарстана. об этом сообщает kazanonline24.ru.

За состоянием воздуха следили пять автоматических станций и девять постов Росгидромета с вечера 10 июля до полудня 11 июля — все показатели в норме. Ночные выезды Роспотребнадзора в районы, откуда поступали жалобы на запах газа, также не подтвердили нарушений.

Специалисты отобрали пробы воздуха, в том числе во время ночного рейда с передвижными лабораториями. Пробы направили на анализ, учтя сводную базу данных, список предприятий, рассеивание веществ и погодные условия.

Рейды и круглосуточное наблюдение продолжаются совместно с Роспотребнадзором, Росприроднадзором и Ростехнадзором. О результатах исследований сообщат дополнительно. Накануне вечером казанцы в соцсетях жаловались на странный запах газа.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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