В Татарстане масштабируют программу реинтродукции сокола-балобана

В Татарстане продолжается реализация программы по возвращению в дикую природу сокола-балобана. На Саралинском участке Волжско-Камского заповедника в рамках четвертого этапа выпустили еще пять птенцов. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ. пишет Татар-информ.

В мероприятии участвовали сотрудники природоохранного ведомства, Казанского зооботсада, Волжско-Камского заповедника, Росприроднадзора и компании «СИБУР». Для мягкой адаптации птенцов специалисты установили искусственный гнездовой ящик – хэк.

Всего в этом году в республике в естественную среду обитания выпущено 25 соколят. Из них 16 выращены в Казанском зооботсаду, а 9 доставлены из специализированного питомника. Заместитель министра экологии РТ Ольга Манидичева отметила, что общее число реинтродуцированных особей балобана в Татарстане достигло 49. Работы ведутся в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

«По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова мы масштабируем программу: в этом году выпускаем птенцов на двух площадках – Саралинском участке заповедника и в Камско-Устьинском районе. Обустроено три хэка. Ровно месяц назад, ко Дню России, мы разместили в хеках 20 птенцов. Они уже адаптировались, встали на крыло и самостоятельно охотятся. Сегодня добавляем еще пятерых, родившихся в нашем зооботсаду», – добавила она.

Директор Казанского зооботсада Асия Гиззатуллина сообщила, что в этом году получено рекордное потомство: 18 соколят от двух пар балобанов. «Это результат кропотливого труда орнитологов. Птенцы появляются на свет с весом всего 33 грамма, а сегодня мы выпускаем птиц массой уже 1,2 килограмма. Проект крайне важен для нас – мы сохраняем биоразнообразие Татарстана и восполняем краснокнижный фонд», – подчеркнула она.

Всех соколят окольцевали и оснастили GPS-трекерами для мониторинга миграций. Система слежения включает интеллектуальные датчики, сеть приемных станций, охватывающую значительную часть акватории Камского Устья, и цифровую платформу. Руководитель по экологии ПАО «Казаньоргсинтез» Александр Жалюк отметил, что в этом году установлены станции, фиксирующие перемещения птиц даже при пропадании связи. Если в прошлом сезоне трекер получила лишь одна особь, то сейчас им оснащены все выпущенные соколята.

Проект по реинтродукции сокола-балобана реализуется в Татарстане с 2023 года. Он направлен на восстановление популяции краснокнижного хищника и поддержание экологического баланса. Программа рассчитана до 2036 года, ежегодно планируется выпускать в природу как минимум 20 птенцов. Инициаторами выступают Министерство экологии РТ и Региональный общественный фонд имени А. И. Щеповских при поддержке компании «СИБУР», Казанского зооботсада, Волжско-Камского заповедника, Казанского федерального университета и питомника «Сапсан» (Тульская область).