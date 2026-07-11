Новости Татарстана

В Татарстане масштабируют программу реинтродукции сокола-балобана

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане выпустили еще пять птенцов сокола-...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане продолжается реализация программы по возвращению в дикую природу сокола-балобана. На Саралинском участке Волжско-Камского заповедника в рамках четвертого этапа выпустили еще пять птенцов. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ. пишет Татар-информ.

В мероприятии участвовали сотрудники природоохранного ведомства, Казанского зооботсада, Волжско-Камского заповедника, Росприроднадзора и компании «СИБУР». Для мягкой адаптации птенцов специалисты установили искусственный гнездовой ящик – хэк.

Всего в этом году в республике в естественную среду обитания выпущено 25 соколят. Из них 16 выращены в Казанском зооботсаду, а 9 доставлены из специализированного питомника. Заместитель министра экологии РТ Ольга Манидичева отметила, что общее число реинтродуцированных особей балобана в Татарстане достигло 49. Работы ведутся в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

«По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова мы масштабируем программу: в этом году выпускаем птенцов на двух площадках – Саралинском участке заповедника и в Камско-Устьинском районе. Обустроено три хэка. Ровно месяц назад, ко Дню России, мы разместили в хеках 20 птенцов. Они уже адаптировались, встали на крыло и самостоятельно охотятся. Сегодня добавляем еще пятерых, родившихся в нашем зооботсаду», – добавила она.

Директор Казанского зооботсада Асия Гиззатуллина сообщила, что в этом году получено рекордное потомство: 18 соколят от двух пар балобанов. «Это результат кропотливого труда орнитологов. Птенцы появляются на свет с весом всего 33 грамма, а сегодня мы выпускаем птиц массой уже 1,2 килограмма. Проект крайне важен для нас – мы сохраняем биоразнообразие Татарстана и восполняем краснокнижный фонд», – подчеркнула она.

Всех соколят окольцевали и оснастили GPS-трекерами для мониторинга миграций. Система слежения включает интеллектуальные датчики, сеть приемных станций, охватывающую значительную часть акватории Камского Устья, и цифровую платформу. Руководитель по экологии ПАО «Казаньоргсинтез» Александр Жалюк отметил, что в этом году установлены станции, фиксирующие перемещения птиц даже при пропадании связи. Если в прошлом сезоне трекер получила лишь одна особь, то сейчас им оснащены все выпущенные соколята.

Проект по реинтродукции сокола-балобана реализуется в Татарстане с 2023 года. Он направлен на восстановление популяции краснокнижного хищника и поддержание экологического баланса. Программа рассчитана до 2036 года, ежегодно планируется выпускать в природу как минимум 20 птенцов. Инициаторами выступают Министерство экологии РТ и Региональный общественный фонд имени А. И. Щеповских при поддержке компании «СИБУР», Казанского зооботсада, Волжско-Камского заповедника, Казанского федерального университета и питомника «Сапсан» (Тульская область).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Белоснежная полоса уже на пороге: астролог назвала три знака, которым скоро невероятно повезёт

Технологии

17 часов назад

Российский перехватчик «Хант» предугадает маневры дронов

запах чего не переносят тараканы

Новости России

день назад

Пенсионерам 1946–1966 годов рождения готовят новую выплату: кто сможет получить ежемесячную надбавку с июля

Польза

22 часа назад

Перец будет цвести и наливаться до осени: бесплатная июльская подкормка творит чудеса

шумоизоляция деревянного пола в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Apple выплатит владельцам iPhone до 95 долларов: кому положена компенсация

Наука

18 часов назад

Невролог назвал способы снижения риска деменции

Важное в РТ

день назад

Уровень Куйбышевского водохранилища у Казани превысил норму
Наука
11 минут назад

Климатические модели могут недооценивать последствия изменений в Тихом океане

Ученые выяснили, что зимние штормовые пути в се...

Бизнес новости Казани

26 минут назад

Роман Еремян: туризм не может расти по законам XX века

Наука

47 минут назад

Исследование: как гориллы сохраняют мышцы на растительной пище

Новости Татарстана

2 часа назад

«Татнефть» создаст в Татарстане геопарк международного уровня

Наука

2 часа назад

Ученые раскрыли механизм остановки старения клеток и защиты от рака
Лауреаты премии ЮНЕСКО-России представили разра...
Наука
31 минуту назад

Лауреаты премии ЮНЕСКО-России представили разработки, меняющие мир

Новости Казани

2 часа назад

В Казани проверили газовые сети и не нашли утечек

Наука

2 часа назад

Ученые ТГУ создали первое в РФ пособие по очистке донных отложений от нефти

Наука

3 часа назад

Наночастицы разрушают рак простаты и активируют иммунитет
«Новый свет»: где загородная тишина встречается...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом