Ученые нашли 1,8 тыс. генов, связанных с костной тканью

Международная группа исследователей обнаружила 1,8 тысячи генов, участвующих в росте костей и развитии заболеваний скелета. Более 72% этих участков ДНК ранее не связывали с формированием костной ткани. об этом сообщает Science XXI.

Специалисты из нескольких стран провели исследование в рамках проекта по изучению механизмов роста и обновления костей. Они изучали клетки костной ткани людей с заболеваниями и ставили эксперименты на мышах.

В ходе работы ученые вносили в ДНК животных мутации, найденные у пациентов, и наблюдали за их влиянием на разные типы клеток. Всего было изучено более 133 тысяч отдельных клеток, разделенных на 34 группы по функциям и активности генов.

В итоге обнаружено 1 886 генов, участвующих в развитии и обновлении костей. Из них около 500 связаны с ростом остеобластов, 546 — с развитием хондроцитов, а 687 — с работой остеокластов.

Исследователи полагают, что новые данные помогут в создании методов лечения остеопороза, остеоартрита и других заболеваний скелета. Также изучение этих генов может способствовать пониманию механизмов распространения опухолевых клеток в кости и разработке новых подходов к борьбе с метастазами.