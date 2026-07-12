Новости Татарстана

В Чистополе ураган сорвал крышу дома и повалил деревья

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Чистополе ураган сорвал крышу жилого дома и п...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Днем 12 июля в Чистополе прошел сильный ветер, последствия которого устраняют до сих пор. В 15:48 в экстренные службы поступило сообщение о происшествии. Ураган сорвал часть крыши с жилого дома на улице Лесозаводской, из-за чего в квартиры начала попадать вода через поврежденные перекрытия. Кроме того, непогода повалила восемь деревьев и повредила два автомобиля. По предварительным данным, пострадавших нет. На место направились руководитель исполкома города Эдуард Хасанов и сотрудники 67-й пожарно-спасательной части для ликвидации последствий. пишет Реальное время.

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