В Чистополе ураган сорвал крышу дома и повалил деревья

Днем 12 июля в Чистополе прошел сильный ветер, последствия которого устраняют до сих пор. В 15:48 в экстренные службы поступило сообщение о происшествии. Ураган сорвал часть крыши с жилого дома на улице Лесозаводской, из-за чего в квартиры начала попадать вода через поврежденные перекрытия. Кроме того, непогода повалила восемь деревьев и повредила два автомобиля. По предварительным данным, пострадавших нет. На место направились руководитель исполкома города Эдуард Хасанов и сотрудники 67-й пожарно-спасательной части для ликвидации последствий. пишет Реальное время.