Почти 6 тысяч татарстанцев пострадали от клещей
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В Татарстане клещи покусали 5881 человека, из них 1253 ребенка. Чаще всего кровососы присасывались к жителям Казани, Набережных Челнов и Альметьевского района. Врачи зафиксировали 10 случаев боррелиоза и три завозных случая клещевого энцефалита. Инфекции привезли из Челябинской, Кемеровской областей и Новосибирска. Данные предоставило Управление Роспотребнадзора по республике.
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