Почти 6 тысяч татарстанцев пострадали от клещей

В Татарстане клещи покусали 5881 человека, из них 1253 ребенка. Чаще всего кровососы присасывались к жителям Казани, Набережных Челнов и Альметьевского района. Врачи зафиксировали 10 случаев боррелиоза и три завозных случая клещевого энцефалита. Инфекции привезли из Челябинской, Кемеровской областей и Новосибирска. Данные предоставило Управление Роспотребнадзора по республике.