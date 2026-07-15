За полгода мошенники украли у татарстанцев 2,1 млрд рублей

За первые шесть месяцев 2026 года мошенники похитили у жителей Татарстана 2,1 миллиарда рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел прокуратуры республики Алмаз Фаттахов.

По его словам, число мошеннических преступлений в регионе снизилось на 43 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — с 14,9 тысячи до 8,4 тысячи. Из них 4,5 тысячи составили мошенничества, 1,3 тысячи — кражи с банковских счетов, еще 708 — неправомерный доступ к компьютерной информации.

Раскрываемость преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий в республике составляет 26,3 процента.