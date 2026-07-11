В Казахстане нашли древние захоронения под жилищами

В Костанайской области Казахстана археологи обнаружили три захоронения VII–V веков до н. э. под полами древних жилищ. Находка включает останки ребенка и двух взрослых, относящиеся к эпохе неолита. Исследования проводили сотрудники Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынулы. сообщает Царьград.

Захоронения найдены на археологическом памятнике Шили в Аулиекольском районе. Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования республики, такие погребения — редкость не только для области, но и для всего Казахстана. Ученые отмечают, что практика захоронения под жилищами была характерна для некоторых древних культур Центральной Азии.

Находки помогут изучить традиции и мировоззрение населения неолита. Сейчас исследования продолжаются, специалисты планируют провести анализы для точной датировки и понимания образа жизни древних людей.