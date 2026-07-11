Новости Татарстана

Студотряды из Нижнекамска отправились на трудовую целину

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Студенческие отряды Нижнекамска начали третий т...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Студенческие отряды Нижнекамска приступили к третьему трудовому семестру. Две команды уже выехали на целину. пишет НТР 24.

Путинный отряд «Н. П. Краб» в составе 13 человек отправился на межрегиональный проект «Камчатка». Для ребят это вторая целина — они будут работать на рыболовецком направлении.

Строительный отряд «Кама» остался в Татарстане. 79 бойцов будут осваивать производство на межрегиональном проекте «Алабуга Композит».

Организаторы пожелали ребятам продуктивной работы и напомнили о важности техники безопасности. Впереди несколько месяцев напряжённого труда.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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