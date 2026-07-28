Врачи РКОД удалили две опухоли суммарным размером 30 см за одну операцию

66-летняя жительница Татарстана обратилась к врачам с болями в пояснице, которые не снимались обезболивающими. Обследование выявило сразу две крупные опухоли: 16-сантиметровое новообразование левой почки и почти 15-сантиметровое — правого яичника. Они занимали практически всю брюшную полость и малый таз.

Левая почка уже перестала работать, правая работала с предельной нагрузкой. Опухоль почки проросла в окружающие ткани, а образование яичника давило на мочевой пузырь, матку и кишечник. Хирурги решили не откладывать — операцию назначили на следующий день после госпитализации.

За 3,5 часа бригада из четырех хирургов провела симультанную операцию, удалив пораженную почку, матку с придатками и часть большого сальника. Каждый врач работал в своей анатомической зоне. Все прошло без осложнений.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже вернулась домой.