Здоровье

Врач из Нижнекамска собрал челюсть после падения с самоката

Служба новостей Автор статьи
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30-летний мужчина поступил в Нижнекамскую ЦРМБ с открытым двусторонним переломом нижней челюсти со смещением. Причина — неудачная поездка на электросамокате.

Операцию провел челюстно-лицевой хирург Владислав Слепов. Он выполнил остеосинтез с титановой мини-пластиной, восстановив прикус и симметрию лица. Вся процедура заняла около 40 минут.

Сейчас пациент выписан, но впереди долгая реабилитация. Месяц ему придется питаться только жидкой пищей.

Врачи призывают казанцев быть осторожнее на самокатах и велосипедах: травма челюсти — это не только боль, но и месяцы ограничений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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