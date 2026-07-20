Врач из Нижнекамска собрал челюсть после падения с самоката

30-летний мужчина поступил в Нижнекамскую ЦРМБ с открытым двусторонним переломом нижней челюсти со смещением. Причина — неудачная поездка на электросамокате.

Операцию провел челюстно-лицевой хирург Владислав Слепов. Он выполнил остеосинтез с титановой мини-пластиной, восстановив прикус и симметрию лица. Вся процедура заняла около 40 минут.

Сейчас пациент выписан, но впереди долгая реабилитация. Месяц ему придется питаться только жидкой пищей.

Врачи призывают казанцев быть осторожнее на самокатах и велосипедах: травма челюсти — это не только боль, но и месяцы ограничений.