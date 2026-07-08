В Татарстане за прошлый год закрылись пять аптек, три из них — в сельской местности. Причина — кадровый голод, сообщается в проекте постановления комитета Госсовета по социальной политике. пишет Мой Альметьевск.

В сети «Таттехмедфарм» сейчас 159 аптек. В 21 населённом пункте работает всего одна точка. Льготные лекарства отпускают только в 45 сельских аптеках. Ещё 321 фельдшерско-акушерский пункт имеет право продавать препараты, но персонала не хватает. Из-за этого аптеки сокращают часы работы, а некоторые закрываются навсегда.

Депутаты предлагают открывать новые государственные аптечные пункты прямо в больницах на льготных условиях и организовать доставку лекарств в отдалённые посёлки. Также необходимо обучать сотрудников, торгующих препаратами, и информировать жителей о возможности покупки лекарств через ФАПы и врачебные амбулатории.

В мае Владимир Путин подписал закон о передвижных аптеках. Эксперимент начнётся в сентябре и продлится три года. Участвовать может любой регион, кроме городов федерального значения. Ранее пробовали дистанционную торговлю и мобильные ФАПы, но на селе они не прижились из-за плохой логистики и слабого интернета.