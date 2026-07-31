Здоровье

В Татарстане стартует подготовка к сезону гриппа с масштабной вакцинацией

Служба новостей Автор статьи
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Перед традиционным осенним подъемом заболеваемости в Татарстане стартует масштабная кампания по вакцинации. Прививочные пункты начнут работу в ближайшее время, чтобы у жителей республики была возможность защититься от гриппа заранее.

Врачи напоминают: прививка снижает риск тяжелого течения болезни и осложнений. В прошлые эпидсезоны вакцинация помогала держать ситуацию под контролем и избегать перегрузки больниц.

Планируется, что вакцина будет доступна во всех медучреждениях региона. Следить за графиком работы прививочных кабинетов стоит на официальных сайтах поликлиник и через местные СМИ.

Подготовка к эпидсезону — это не только закупка препаратов, но и разъяснительная работа с населением. Медики советуют не откладывать прививку на последний момент: иммунитету нужно время, чтобы сформироваться до начала активного распространения вирусов.

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