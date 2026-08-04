Здоровье

В Татарстане готовятся к сезону гриппа: привьют 2,4 миллиона человек

Служба новостей Автор статьи
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В Татарстане планируют привить от гриппа 2,4 миллиона человек — это 60 процентов населения республики. В конце августа и в начале сентября придут первые партии вакцин, сообщил на брифинге министр здравоохранения Альмир Абашев.

Препараты полностью обновили под эпидсезон 2026–2027 годов. Прививка остаётся бесплатной для детей, беременных, людей старше 60, призывников, пациентов с хроническими болезнями, медиков и педагогов. Выходит, вакцина доступна каждому второму жителю Татарстана.

Сделать укол можно в любой поликлинике — по прописке, месту учёбы или работы. Работодателям посоветовали организовать вакцинацию сотрудников за свой счёт, а Минздрав готов прислать выездные бригады. Приглашения начнут рассылать примерно через месяц.

Лучше привиться до ноября: тогда иммунитет успеет сформироваться до подъёма заболеваемости. Параллельно ведомство подготавливает медперсонал, закупает тест-системы и лекарства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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